Ела бы и ела, особенно с пюре! Нежная куриная печень с яблоком за 20 минут!

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Готовим куриную печень с яблоками в сливочном соусе! Представьте нежную куриную печень, томленную в бархатном сливочном соусе с легкой кислинкой яблок — это блюдо станет настоящим открытием даже для тех, кто не слишком жалует субпродукты. Секрет в идеальном балансе: печень получается мягкой, яблоки добавляют свежести, а сливки создают изысканную гладкость.

Печень (500 г) промойте, обсушите и обжарьте на раскаленной сковороде 3–4 минуты до румяной корочки. Выложите на тарелку, а в том же масле пассеруйте половинку луковицы и 1 кисло-сладкое яблоко, нарезанное дольками. Когда лук станет прозрачным, верните печень в сковороду, влейте 200 мл сливок 20%-ной жирности, добавьте щепотку тимьяна, соль и перец по вкусу. Тушите на медленном огне 7–8 минут — соус должен немного загустеть. В самом конце добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы для пикантности.

Подавайте с картофельным пюре или свежим багетом, чтобы собрать весь ароматный соус. Это блюдо удивит вас нежной текстурой и гармоничным вкусом — сладость яблок, сливочная нежность и глубина печени создают настоящую симфонию. Идеально для романтического ужина или когда хочется побаловать себя чем-то особенным без лишних хлопот!

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