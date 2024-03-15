Ел друга три дня: где 10 лет прятался вольский людоед, как его поймали

Фото: УФСИН России по Саратовской области

В Саратовской области задержали людоеда Алексея Горуленко, который десять лет находился в федеральном розыске. В 2012 году он до смерти избил мужчину, тело расчленил и съел. Как стало известно, Горуленко скрывался на рыболовецких станах, в заброшенных домах и дачах на Дальнем Востоке, в Сибири, а также на юге России. Подробности страшной и запутанной истории саратовского каннибала — в материале NEWS.ru.

Съел своего друга детства

По данным саратовского портала «164», уроженец города Вольска 47-летний Алексей Горуленко летом 2012 года вместе с еще тремя мужчинами отправился в якутскую тайгу на поиски золота, а заодно и на рыбалку. Однако машина, на которой приехали рыбаки, утонула, средств связи с собой у них не было. В итоге мужчинам долго пришлось скитаться по тайге, вскоре у них закончилось продовольствие.

Спасателям удалось отыскать рыбаков только в ноябре, но из четырех мужчин в живых остались только двое. Один из них пропал без вести во время долгих скитаний по лесу. Второго рыбака Андрея Курочкина, по версии следствия, убил Горуленко, который систематически издевался над Курочкиным и в итоге избил его поленом в охотничьем домике. От полученных травм рыбак скончался.

По данным портала «Вольск.ру», Горуленко и третий рыбак Александр Абдуллаев расчленили тело Курочкина и съели, поскольку другой пищи найти не могли. Останки погибшего были обнаружены спасателями только в декабре. На суде Абдуллаев не отрицал того, что тоже ел труп и помогал его расчленять.

Погибший Андрей Курочкин, как сообщали местные СМИ, работал главой Терсинского округа Вольского района Саратовской области, он был другом детства Горуленко. Сам Горуленко по прозвищу Башка — бывший курсант Вольского военного училища тыла. Он был предпринимателем, торговал цементом, но со временем разорился.

Позднее в ходе следствия выяснилось, что Курочкина его товарищи ели три дня. Кости жгли в печи и на костре, опасаясь ответственности за убийство. Однако сожгли не всё: на судебно-медицинскую экспертизу поступили 16 фрагментов тела.

Фото: УФСИН России по Саратовской области Алексеей Горуленко

Условный срок за людоедство

В этой истории следователи разбирались очень долго. Каннибалы были задержаны, однако Нерюнгринский суд в Якутии, где рассматривалось дело, проявил снисхождение. В начале июня 2014 года Горуленко был приговорен по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года«. Второй рыбак прошёл по делу свидетелем. Сам факт употребления человечины в пищу не квалифицировался уголовно, отдельной статьи за людоедство в российском УК нет, хотя, по мнению юристов, такие деяния могут быть расценены как надругательство над трупом.

Вдова погибшего подала апелляцию на резонансное решение суда. Верховный суд Якутии пересмотрел дело и назначил Горуленко в качестве наказания 12 лет строгого режима — по части 4 статьи 111 (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Тем самым суд напрямую связал смерть Курочкина и нанесенные ему побои.

Однако каннибал к этому времени уже уехал из Якутии и на заседание суда, где ему был вынесен приговор, не явился. После этого людоед был объявлен правоохранительными органами в федеральный розыск.

Вскоре из города Вольска уехала его гражданская супруга Ирина Косырева с двумя детьми от Горуленко. По данным местных изданий, женщина проживает в Ростовской области и работает связисткой в воинской части.

Где задержали людоеда из Вольска

По данным СМИ, оперативникам удалось задержать каннибала, когда тот впервые за десять лет решил навестить родственника в селе Еремеевка Гагаринского района Саратовской области. По имеющимся данным, Горуленко приехал к матери, где и был задержан. Операцию по его поимке провели сотрудники отделения розыска местного ФСИН.

«В результате грамотно спланированных оперативных мероприятий задержали скрывавшегося от правосудия преступника в селе Еремеевка Гагаринского района», сообщили в региональном управлении ведомства. После задержания осужденный был заключен под стражу и отправлен в СИЗО для дальнейшего этапирования к месту отбывания наказания.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопросы к следствию

Впрочем, сегодня, после задержания каннибала, у родных съеденного мужчины появились вопросы к следствию: например, каким образом, находясь в федеральном розыске, убийца и каннибал умудрился продать 14 гектаров земли между Вольском и селом Терса.

«Это большой участок около кладбища, возможно, под будущие захоронения, — сообщила в 2021 году порталу „Вольск.ру“ вдова погибшего чиновника. — Покупателем выступил местный уроженец Олег Шапран, который сейчас живет в Геленджике. Горуленко выписал генеральную доверенность. Шапран купил у него три участка и не мог не знать, что Леша — преступник. Судебные приставы никаких ограничений на действия Горуленко не наложили, сделки прошли через Кадастровую палату».

Вдова Курочкина считала, что, скрываясь от розыска, каннибал проживал в Краснодарском крае. Как сообщили местным СМИ в службе исполнений наказаний, в течение 10 лет Горуленко прятался в заброшенных дачах и домах на Дальнем Востоке, в Сибири и на юге России.

Каннибалы-убийцы в российской истории

В истории России не раз встречались и каннибалы, которые специально убивали людей, чтобы съесть их. Так, Алексей Суклетин совершил свое первое убийство в 1979 году. К тому моменту он был уже дважды судим — за изнасилование и за групповой грабеж. Первой жертвой маньяка стала 22-летняя женщина. Суклетин ударил ее молотком по голове, а затем перерезал горло. После этого он поручил своей любовнице Шакировой приготовит мясо убитой в пищу.



Позднее Суклетин и Шакирова расстались. Однако на смену женщине пришел родственник Суклетина Анатолий Никитин, вместе с которым они продолжили заниматься убийствами и поеданием людей.

Не менее известны каннибалы Дмитрий Бакшеев и его супруга Наталья, которых задержали на Кубани в 2017 году. В их доме нашли множество фотографий. На одной из них, датированной 28 декабря 1999 года, запечатлена большая круглая тарелка. На ней по краям лежат апельсины, а в середине — человеческая голова. Также у пары маньяков-людоедов следователи нашли и вещественные доказательства, среди которых — консервы и прочие заготовки из человеческого мяса.

Выяснилось, что на след кубанских каннибалов правоохранительные органы вышли случайно — мужчина потерял телефон, на который были засняты расчлененные тела. После этого следователи смогли выйти на след убийц.

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