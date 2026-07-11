Экзот с розовыми шарами: эффектный кустарник, цветет почти все лето, растет на любой почве

Экзот с розовыми шарами: эффектный кустарник, цветет почти все лето, растет на любой почве

Клеродендрум Бунге, известный также как «роза славы» или «розовый шар», — это многолетний листопадный кустарник, который способен стать настоящей жемчужиной вашего сада.

В отличие от многих капризных экзотов, этот красавец достигает высоты 1,5–2 метров и отличается раскидистой формой кроны, а его крупные, сердцевидные листья длиной 10–20 см с зубчатыми краями создают эффектный фон для невероятного цветения. С середины лета и до самых заморозков на концах побегов распускаются плотные щитковидные соцветия диаметром до 15–20 см, состоящие из множества мелких розовых, малиновых или пурпурных цветков, собранных в шаровидные грозди.

Это растение напоминает крупнолистную гортензию, но, в отличие от нее, совершенно не боится извести в почве. Этот кустарник можно высаживать как в открытый грунт, так и в кадки на балконах и террасах.

Ранее были названы цветы на замену папоротникам: цветут и пахнут в самой глухой тени.