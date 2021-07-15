Экстренные службы опровергли проблемы с посадкой самолётов в Шереметьево

Часть территории аэропорта Шереметьево подтоплена, но это не создаёт помех для взлёта и посадки воздушных судов. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах.

Собеседник агентства также отметил , что в общей сложности в столичных аэропортах задержано или отменено 45 авиарейсов. Больше всего проблем из-за непогоды возникло у Шереметьево.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что аэропорт Шереметьево затоплен ливнем и по этой причине ряд самолётов не могут совершить посадку. Кроме того, были опубликованы кадры, на которых видны стоящие в воде самолёты и сотрудники аэропорта, которые переходят вброд залитую водой взлётную полосу.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что 15 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и градом. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что в столице и Подмосковье до конца текущей недели возможны крайне локальные — «пятнистые» — дожди. На следующей неделе ожидаются более обильные осадки.