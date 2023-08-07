Экстремально высокая температура ожидается в ряде регионов России

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Жара до плюс 40–43 прогнозируется в Астраханской, Волгоградской и Ростовской области, а также в Ставропольском и Краснодарском крае в ближайшие дни, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Калмыкии столбики термометров достигнут отметки в 43 градуса.

На юге Центрального федерального округа — Белгородская, Тамбовская, Курская, Орловская, Рязанская области — тоже очень высокие температуры до вторника включительно — до 36–37 градусов, — сообщил он.

По словам Вильфанда, в этих регионах также ожидается высокий ультрафиолетовый индекс. Он порекомендовал жителям не находиться в полуденные часы под солнечными лучами, а также носить солнечные очки, одежду с длинным рукавом и головные уборы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что после аномальной жары жителей Центральной России ожидают кратковременные дожди и похолодание на следующей неделе. В четверг, 10 августа, ожидается плюс 20–23 градуса, с пятницы по воскресенье термометры покажут всего плюс 18–23 градуса. По словам Вильфанда, такая температура — ниже нормы на два градуса. Кроме этого, во второй половине недели прогнозируются дожди.