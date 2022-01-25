Экстрасенс рассказала, к чему готовиться россиянам в 2022 году

Мистик и экстрасенс Алёна Орлова поговорила с NEWS.ru и поделилась своими наблюдениями о том, к чему стоит готовится жителям России в ближайшем будущем. Ясновидящая предупредила об ухудшении материального благосостояния россиян, общей нестабильности на рынках и в финансовой сфере, а также новой роли коронавируса в жизни человечества. Помимо этого Орлова призвала задать себе несколько важных вопросов, которые помогут процессу самоопределения в непростом наступившем году.

— Алёна, здравствуйте. Можете поделится своим мнением относительно того, к чему готовиться россиянам в 2022 году?

— Если говорить про всю Россию, про россиян, про простых людей, то я бы сказала, что санкции будут введены. Что касается войны, то весь мир понимает, что если она начнётся, то в ней не будет победителей — никому это не надо, все это понимают. А всё, что касается людей, придётся затянуть пояса, потому что будут проблемы с валютой, может быть даже с продовольствием — возможно, что еды станет меньше на прилавках, и станет меньше изобилия. То, что у людей будет дефицит средств — это тоже совершенно очевидно. Сейчас Россию ждут времена переосмысливания. Каждый человек должен переосмыслить свои приоритеты: зачем нам кого-то побеждать, когда надо уравновешиваться и налаживать дела внутри страны?

— Год Тигра как-то влияет на это?

— Год Тигра, в принципе, если говорить о мистике, он довольно философский. Это не такой год, который может принести очевидные бедствия. Дело в том, что он идёт под эгидой «6», а эта цифра читается как число денег, благополучия. То есть в основном всё будет крутиться вокруг денег. Рыночные процессы будут гулять во все стороны — могут быть проблемы с биржей, с вложениями, инвестициями.

— А помните известную теорию о том, что за нами следят инопланетяне и в самые тяжёлые времена уберегают людей от каких-то потрясений? Она имеет место?

— Эта теория имеет место. Земля — это всё-таки космическое тело, а не предмет, который болтается в космосе. И Земля всё же населена живностью. И если эта живность становится агрессивной и мешает развитию космических процессов — а в космосе есть свои процессы, — то более разумные существа, которые имеют к этому отношение, могут повлиять на жителей, скорректировав их поведение. То, что за нами наблюдают, это и так понятно.

— Что случится с COVID-19? Может ли он исчезнуть в обозримом будущем?

— Он модифицируется. Вирус подстраивается под цивилизацию, как и любой другой. Где же ему размножаться? Он как герпес: тот тоже может убить, у него очень много модификаций, но в каждом человеке есть один из вариантов этого герпеса. Он просто уживается с человеком, образуя симбиоз, существуя в нем. Поэтому ковид, как и любой вирус в фауне, в среде животной, поначалу может пожирать все вокруг, но если он всё уничтожит, то останется ни с чем. Поэтому он подстроится под человека и, скорее всего, перестанет убивать его, он будет просто как болезнь. А поболеть... Ну сами понимаете, у нас есть ОРЗ, ротавирусы и куча других заболеваний, но о них мы не думаем, как о каких-то опасных заболеваниях. Мы привыкли к ним, они к нам, и этот вирус станет симбионтом с нами.

Ранее стало известно, что поиски и выявление природы неопознанных летающих объектов официально объявлены одной из важных задач Пентагона. Так, Конгресс США учредил спецслужбу в системе Минобороны — отдел по отслеживанию аномалий и выяснению их природы. Работники данной службы будут заниматься целенаправленным расследованием сообщений военных (в частности лётчиков) об их встречах с непонятными аппаратами на границе атмосферы.