Существенный ущерб торговле Китая с другими странами с начала года нанесла вспышка коронавирусной инфекции. Экспорт страны упал на 17,2%.
В январе-феврале он составил $292,45 млрд. Кроме того, импорт Китая снизился на 4% и составил $299,5 млрд. Об этом
При этом Россия и Китай нарастили товарооборот с начала 2020 года на 5,6% в годовом исчислении. Он составил $17,1 млрд, хотя это и произошло за счёт импорта российских товаров — он вырос на 21,7% и составил $11,1 млрд.
Ранее NEWS.ru писал, что эксперты полагают, что при худшем сценарии из-за эпидемии коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, совсем не показав в 2020 году роста.
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