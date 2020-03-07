https://static.news.ru/photo/e9a52a0c-60a2-11ea-9975-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xue Yuge/XinHua/Global Look Press

Существенный ущерб торговле Китая с другими странами с начала года нанесла вспышка коронавирусной инфекции. Экспорт страны упал на 17,2%.

В январе-феврале он составил $292,45 млрд. Кроме того, импорт Китая снизился на 4% и составил $299,5 млрд. Об этом сообщило Главное таможенное управление страны.

При этом Россия и Китай нарастили товарооборот с начала 2020 года на 5,6% в годовом исчислении. Он составил $17,1 млрд, хотя это и произошло за счёт импорта российских товаров — он вырос на 21,7% и составил $11,1 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперты полагают, что при худшем сценарии из-за эпидемии коронавируса мировая экономика может потерять до $2,7 трлн, совсем не показав в 2020 году роста.