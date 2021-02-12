Экспонаты музея шпионажа КГБ продали за десятки тысяч долларов

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Аукционный дом Julien's Auctions устроил распродажу предметов из коллекции закрывшегося нью-йоркского музея шпионажа КГБ. Самый дорогой лот — женская сумочка с замаскированной камерой — ушёл за $32 тысячи (около 2,35 млн рублей).

Советскую шпионскую монету с потайным отделением оценили в $25,6 тысячи (1,88 млн рублей). Два зонтика, один из которых содержал механизм для укола ядом, а другой оборудован шпионской камерой, продали за $19,2 тысячи (1,4 млн рублей) каждый. Принадлежавший советскому разведчику косметический набор со скрытой камерой ушёл за $22,4 тысячи (1,65 млн рублей). Все лоты можно изучить на странице аукционного дома в Instagram.

Аукционный дом анонсировал торги в конце января. Среди продающихся вещей есть и американские шпионские артефакты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советский автомобиль ЗИЛ-41045 выставили на продажу за 37 млн рублей на портале частных объявлений. Владелец раритетного авто утверждает, что в 2005–2006 годах машину полностью восстановили работники АМО ЗИЛ. По словам автора объявления, сам он приобрёл ЗИЛ в 2004 году. С тех пор в машине заменены многие детали.