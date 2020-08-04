Эксперты заявили об увеличении длительности рабочего дня из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/4c8c53f0-d657-11ea-b280-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Эксперты из Национального бюро экономических исследований США заявили об увеличении продолжительности рабочего дня и числа совещаний во время удалённой работы сотрудников из-за пандемии коронавируса.

Так, они проанализировали деятельность 20 тысяч компаний в 16 городах США, Израиля и Европы. По их оценкам, продолжительность рабочего дня увеличилась на 48,5 минуты по сравнению с офисными показателями. Число совещаний выросло на 13%, сообщает Bloomberg.

В апреле 2020 года россияне рассказали об особенностях общения с работодателями на удалёнке. Около четверти руководителей тогда не стали вводить дополнительные средства коммуникации со своими сотрудниками.

Как информировал NEWS.ru, из-за пандемии коронавируса на удалённый режим работы перешёл и российский лидер Владимир Путин. Такое решение он принял в связи с «напряжённой обстановкой».