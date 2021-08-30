Более трети игрушек с крупнейших маркетплейсов оказались опасными для детей

Британская некоммерческая потребительская организация Which провела проверку детских игрушек, купленных на таких крупных маркетплейсах, как Amazon, Wish, AliExpress и eBay. По результатам исследований, более трети из проверенных предметов оказались опасными для жизни детей, пишет ТАСС.
Эксперты Which
Наиболее опасным для жизни маленького ребёнка эксперты посчитали набор врача с Aliexpress и Wish, так как в нём очень много мелких деталей, которые можно проглотить, конструктор и игрушечный планшет с Amazon, а также некачественных собачек с eBay, у которых отваливались плохо приклеенные нос и глаза. Также критике была подвергнута и погремушка в виде гусеницы с Wish: к ней прикреплены длинные ленты, которые могут стать причиной удушья ребёнка.
Ранее производители российских игрушек попросили Минпромторг снизить требования по безопасности товаров для детей.