Более трети игрушек с крупнейших маркетплейсов оказались опасными для детей

Британская некоммерческая потребительская организация Which провела проверку детских игрушек, купленных на таких крупных маркетплейсах, как Amazon, Wish, AliExpress и eBay. По результатам исследований, более трети из проверенных предметов оказались опасными для жизни детей, пишет ТАСС.

Эксперты Which закупили десятки игрушек на крупных зарубежных маркетплейсах, чтобы провести исследования. В итоге 12 товаров для детей вообще не прошли проверку на безопасность, а всего специалисты зафиксировали 50 нарушений. Они выявили и очень грубые нарушения техники безопасности при изготовлении игрушек для детей. Например, некоторые товары содержали ломкие мелкие детали, которые ребёнок может проглотить, магниты, батарейки, длинные шнурки и проводки, которые могут стать причиной удушья.

Наиболее опасным для жизни маленького ребёнка эксперты посчитали набор врача с Aliexpress и Wish, так как в нём очень много мелких деталей, которые можно проглотить, конструктор и игрушечный планшет с Amazon, а также некачественных собачек с eBay, у которых отваливались плохо приклеенные нос и глаза. Также критике была подвергнута и погремушка в виде гусеницы с Wish: к ней прикреплены длинные ленты, которые могут стать причиной удушья ребёнка.

Ранее производители российских игрушек попросили Минпромторг снизить требования по безопасности товаров для детей.

