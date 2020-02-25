https://static.news.ru/photo/a641ab4c-57e1-11ea-ae2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты сервиса «Туту.ру» проанализировали данные всех проданных авиабилетов на праздничные дни. Оказалось, что большинство клиентов 23 февраля путешествовали по России.

При этом число желающих посетить дальние страны в эти дни снизилось на 13% по сравнению с предыдущим годом. Такая ситуация могла возникнуть на фоне новостей о коронавирусе.

Среди российских направлений самыми популярными оказались Сочи и Симферополь. В пятёрку лидеров также вошли рейсы из Москвы в Краснодар, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Кроме того, вырос спрос на Узбекистан и Армению, пишет туристический сервис.

Ранее NEWS.ru сообщал об исследовании, которое показало, что большинство туристов готовы предпочесть поезд самолёту по экологическим соображениям. Положительно к такой идее отнеслись 80% респондентов. При этом 60% заявили, что уже стараются перемещаться на экологичном транспорте.