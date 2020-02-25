Специалисты сервиса «Туту.ру» проанализировали данные всех проданных авиабилетов на праздничные дни. Оказалось, что большинство клиентов 23 февраля путешествовали по России.
При этом число желающих посетить дальние страны в эти дни снизилось на 13% по сравнению с предыдущим годом. Такая ситуация могла возникнуть на фоне новостей о коронавирусе.
Среди российских направлений самыми популярными оказались Сочи и Симферополь. В пятёрку лидеров также вошли рейсы из Москвы в Краснодар, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Кроме того, вырос спрос на Узбекистан и Армению,
Ранее NEWS.ru сообщал об исследовании, которое показало, что большинство туристов готовы предпочесть поезд самолёту по экологическим соображениям. Положительно к такой идее отнеслись 80% респондентов. При этом 60% заявили, что уже стараются перемещаться на экологичном транспорте.
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