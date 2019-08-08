https://static.news.ru/photo/7a8a1770-b9dd-11e9-a44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Исследование о том, как изменяется уровень зарплат в зависимости от того, на какой станции метро находится офис работодателя, провели поисковик вакансий Adzuna.ru и агентство Pronline в Москве и Санкт-Петербурге.

Самые большие гонорары в Москве получают сотрудники компаний, расположенных на станциях «Петровский Парк» (67 684 рубля в месяц), «Телецентр» (Московский монорельс. — News.ru) (67 085 рублей) и «Деловой Центр» (66 933 рубля), приводит данные экспертов « Российская газета ».

За ними расположились «Южная», «Нагорная», «Международная», «Чеховская», «Александровский сад», «Хорошёвская» и «Третьяковская». Зарплаты тут составляют от 61 до 66 тысяч рублей.

Меньше всего платят своим сотрудникам организации, расположенные на станциях «Тимирязевская», «Тропарёво» и «Шипиловская». Сумма зарплаты в этих районах немногим превышает 40 тысяч рублей в месяц.

Исследователи сообщили также, что самое большое число открытых вакансий в Москве находится у станций «Павелецкая», «Алтуфьево» и «Тульская». У этих станций метро около двух тысяч актуальных рабочих мест.

Меньше всего свободных вакансий, примерно 27, у станций «Битцевский парк», «Улица Милашенкова» и «Улица Академика Королёва».

В Санкт-Петербурге в лидерах рейтинга оказались станции метро «Московские ворота» (50 657 рублей), «Спортивная» (50 496 рублей), «Чёрная речка» (48 046 рублей), «Петроградская» (47 758 рублей.), «Чкаловская» (47 106 рублей).

Больше всего открытых вакансий в Петербурге на станциях «Площадь Александра Невского» (2477), «Ладожская» (1643) и «Московская» (1598). Меньше — на станциях «Технологический институт» (216), «Звенигородская» (215) и «Пушкинская» (162).

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