https://static.news.ru/photo/5a04ce1c-6056-11ea-975b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики портала планирования путешествий пришли к выводу, что большинство россиянок отдают предпочтение пляжному отдыху. Экскурсии и активный отдых в турпоездках нравятся женщинам значительно меньше.

Большинство соотечественниц отдают предпочтение морю и пляжу (70%). На втором месте — дачный отдых (45%), а на третьем — экскурсионный туризм (44%). Чуть менее россиянкам интересны спорт и активный отдых (41%), — сообщили в momondo.ru.

Респонденткам можно было выбрать несколько вариантов ответов. В ходе опроса также выяснилось, что женщины чаще мужчин путешествуют на поезде и автомобиле, отправляются в круизы, йога-ретриты и на спа-курорты. Половина опрошенных порталом путешественниц предпочитают в поездках не экономить на экскурсиях, 40% — на посещении музеев и театров, 41% — на шопинге, 35% — на ресторанах и кафе. В романтических знакомствах, как оказалось, заинтересованы только 9% туристок из России, хотя треть опрошенных всё же признались, что хотя бы раз заводили курортный роман.

Как писал NEWS.ru, аналитики выяснили, какие туристические направления у россиян стали самыми популярными накануне Международного женского дня. На праздничные выходные, в периоды с 6 по 8 марта и с 8 по 10 марта россияне чаще всего покупали билеты в Москву, Сочи, Краснодар, Санкт-Петербург, Симферополь и Нижний Новгород. Из зарубежных городов туристы выбрали Париж, Берлин, Прагу, Стамбул и Ереван. А наиболее популярными странами стали Австрия, Испания, Швеция, Италия и Белоруссия.