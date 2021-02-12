Эксперты высказались о реестре нуждающихся в жилье россиян

https://static.news.ru/photo/a3956696-6d33-11eb-a8de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение жилищной проблемы является важной задачей для России, заявил экономист Дмитрий Адамидов, комментируя планы Минстроя создать реестр нуждающихся в жилье граждан.

По его словам, теоретически можно использовать этот инструмент, однако присутствуют практические проблемы.

Если мы посмотрим на программу реновации и на программу льготной ипотеки, которая в последний год реализуется в стране, то они соответствуют интересам крупного капитала. В РФ проходит реновация, но ветхое жильё часто остаётся нетронутым, — заявил он.

Эксперт уточнил, что программа льготной ипотеки ведёт к строительству домов в не самых удобных местах. Такое жильё приобретают не нуждающиеся, а инвесторы, чтобы сберечь деньги. Он отметил, что даже государство, покупающее такое жильё по программе реновации, чаще всего распределяет его по особым критериям, а не предоставляет его напрямую малоимущим и нуждающимся.

Мощности есть, в социальном плане это было бы правильным, но есть вопросы по управлению, — заключил экономист.

Адамидов подчеркнул, что при решении вопроса о предоставлении жилья нуждающимся необходимо забыть о зарабатывании денег и коммерческих задачах, сосредоточившись на решении социальных проблем.

Что касается предложений Минстроя, то министерству надо обозначить свою роль. Будет написано много правильных слов, но как они будут реализованы? Не надо забывать и про мировые градостроительные тренды, в которых обозначена проблема перенаселённости, когда в крупные центры уходит экономическая активность из сёл и малых городов, — отметил эксперт.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул, что одного реестра для решения проблем с жильём недостаточно.

Можно создавать какие угодно реестры, но в РФ очередь граждан, кому надо предоставить жильё, еле-еле двигается. Проблема касается ветеранов боевых действий, у которых есть две очереди: те, кто встал в неё до 2005 года, называют федеральными очередниками, а те, кто после, — региональными. Деньги на это выделяются, но процесс идёт медленно, — заявил он.

По его словам, такая же ситуация складывается с очередью на получение жилья инвалидами и детьми-сиротами. Последним дают квартиры, однако нередко возникает много трудностей с их пригодностью. Также есть вопросы по расселению из ветхого жилья.

Нилов добавил, что в России есть льготные категории граждан, которые имеют приоритет в получении жилья, а также те, кто стоит в очереди.

Все эти люди известны, и их можно свести в единый реестр, но проблема не в базе данных, а в жилых площадях и в возможностях государства предоставить жильё тем, кто на него имеет право, — цитирует председатель комитета «Экономика сегодня».

Ранее NEWS.ru писал, что Минстрой намерен создать единый федеральный реестр нуждающихся в жилье, которым государство должно оказать помощь. Планируется, что система позволит оптимально планировать расходы бюджета для каждого льготника.