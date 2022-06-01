Эксперты ВШЭ подсчитали убыль рабочей силы в России к концу десятилетия Эксперты НИУ ВШЭ: число трудоспособных россиян к 2030 году сократится на 1,9 млн человек

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К 2030 году число трудоспособных россиян сократится на 1,9 млн человек, а рабочая сила состарится, считают эксперты НИУ ВШЭ. Так, доля людей младше 40 лет на рынке сократится на 4,6%, до 37,4% (по сравнению с 2019 годом), сообщает РБК со ссылкой на исследование. Сильнее всего при этом пострадают Москва, Санкт-Петербург, а также Подмосковье и Ленинградская область. Причинами таких изменений эксперты называют высокую смертность, миграцию, небольшое количество молодежи, выходящей на работу, а также увеличение числа пенсионеров.

Эксперты составили три прогноза с учетом показателя смертности: оптимистичный, согласно которому Россия потеряет полмиллиона трудоспособных граждан, средний, где рабочая сила сократится на 1,9 млн человек, а также негативный — на 3 млн человек. В случае если не учитывать миграцию и использовать показатели рождаемости и смертности при среднем сценарии, убыль рабочей силы составит 3,3 млн россиян к 2030 году.

По мнению специалистов ВШЭ, старение трудоспособного населения России к 2030 году ожидается из-за выхода на рынок труда представителей малочисленного поколения 1990–2000-х годов. Однако в некоторых регионах этот процесс замедлится из-за большого притока мигрантов.

По словам директора Института демографии НИУ ВШЭ Михаила Денисенко, это серьезный удар по экономике России, поэтому необходимо инвестировать в человеческий капитал, развивая сферы здравоохранения и образования, а также стимулировать рост рождаемости и миграции молодёжи.

Ранее гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев спрогнозировал падение реальных доходов граждан по всему миру. По его мнению, в России это коснется среднего класса, в мире — беднейших слоев населения. Также российские компании, которые зависят от поставок иностранных комплектующих или работают на западный экспорт, столкнутся с безработицей, считает специалист.