Эксперты ВОЗ выработают рекомендации по улучшению систем здравоохранения

https://static.news.ru/photo/f4b7749a-4ce7-11eb-b94a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/Global Look Press

Общеевропейская комиссия по вопросам здоровья и устойчивого развития разработает рекомендации по модернизации систем здравоохранения и переосмыслению подхода к инвестициям в медицину, основываясь на опыте, полученном во время пандемии COVID-19.

Об этом сообщается в совместной статье директора Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге и представителя организации в России Мелиты Вуйнович, посвящённой итогам 2020 года.

Создание Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития было инициировано Европейским бюро ВОЗ. Итоговый доклад орган должен представить в сентябре 2021 года. В состав комиссии вошли специалисты из разных сфер, включая бывших глав государств и правительств, авторитетных учёных, экономистов, руководителей медицинских учреждений и представителей бизнеса, передаёт ТАСС.

Сквозь призму воздействия пандемии комиссия рассматривает изменения, которые необходимы в обществе, так, чтобы вопросы здоровья были на вершине политической повестки дня. Будут выработаны рекомендации о том, как инвестировать в здоровье, системы здравоохранения и социальной помощи на благо всех секторов, — говорится в статье.

В ВОЗ отмечают, что пандемия коронавирусной инфекции заставила пересмотреть ценности, связанные с охраной здоровья. Представители организации подчёркивают, что сфера здравоохранения включает в себя множество смежных факторов. С охраной здоровья связаны производство продуктов, дизайн городской среды, степень устойчивости общества к внешним воздействиям и финансовые институты.

Здоровье шире, чем мы его традиционно воспринимаем, — указывают в ВОЗ.

Как передавал NEWS.ru, ВОЗ высоко оценила работу российских врачей во время пандемии коронавирусной инфекции. В публикации представителей организации отмечается готовность россиян безвозмездно оказывать поддержку всем нуждающимся. ВОЗ подчёркивает, что тысячи жителей РФ присоединились к волонтёрскому движению.