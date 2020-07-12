Эксперты включили четверть россиян в группу риска при хищениях с карт

https://static.news.ru/photo/80338062-c4d6-11ea-b9db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каждый четвёртый россиянин находится в группе риска по хищению денег с банковских карт. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ. Согласно выводам специалистов, около 27% владельцев банковских карт готовы раскрыть посторонним трёхзначный код безопасности и срок действия карты.

В целом с попытками мошенничества в той или иной степени столкнулась треть респондентов. Чаще всего узнавать денные мошенники пытаются посредством мобильного телефона. Зачастую злоумышленники просят перевести деньги якобы на помощь родственникам или для оформления выигрыша.

По данным всероссийского опроса, жертвами мошенников стали 4% россиян, остальные финансовых потерь не понесли.

Как отмечает РБК, чаще других атакам подвергались жители Москвы и Санкт-Петербурга (37% против 31% в среднем по стране). О попытках мошенничества в основном сообщали россияне в возрасте от 25 до 34 лет (35%), люди, занимающие руководящие посты (41%).

Довольно большая доля россиян — держателей карт, которые находятся в группе риска и готовы сообщить конфиденциальные данные своих карт, свидетельствует о недостаточном уровне просветительской работы, которая ведётся банками, выпускающими карты, — считает директор по исследованиям аналитического центра НАФИ Алексей Комиссаров.

Как заявил директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов, рост киберпреступности в некоторой степени спровоцировала пандемия, на фоне которой увеличилась доля онлайн-платежей.

По данным Центробанка, в 2019 году банки вернули клиентам лишь 15% украденных средств, эта сумма составила 935 млн рублей.

Исследование НАФИ проводилось в июле 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет, проживающих в 50 регионах.

Ранее глава департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях отметил, что мошенники начали использовать безадресную финансовую рекламу, которая не содержит определённой информации о виде заработка или инвестициях, а только призыв наподобие «Зарабатывай с нами!».

Он уточнил, что прежние схемы мошенников почти всегда содержали сведения о неких продуктах или услугах, получив которые, можно якобы стать богатым. Теперь злоумышленники просто играют на желании человека обогатиться, но не уточняют, каким образом, писал NEWS.ru.