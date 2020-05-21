Эксперты: упрощение регистрации недвижимости повлечёт рост мошенничеств

https://static.news.ru/photo/2db829d2-9b73-11ea-8912-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Schutt/dpa/Global Look Press

Правительственная инициатива, направленная на упрощение регистрации недвижимости, может спровоцировать рост числа мошенничеств в данной сфере.

Адвокат Ольга Власова отметила, что разрабатываемые кабмином нововведения позволят гражданам экономить время и деньги. В то же время она напомнила о волне мошенничеств, последовавшей за разрешением совершать сделки с недвижимостью в электронной форме.

Поэтому возникает сразу вопрос о том, как будет защищен электронный реестр объектов недвижимости от недобросовестных людей и мошенников в этой части, — сказала юрист РИА Новости.

Её коллега Анастасия Федорина, в свою очередь, указала на то, что электронный документооборот предполагает использование единой базы, которой могут воспользоваться нечистые на руку люди.

Кроме того, специалисты отметили нестабильность работы портала госуслуг. По их словам, это может усложнить регистрацию гражданами своих прав на недвижимость.

Как ранее писал NEWS.ru, инициатива кабмина позволит гражданам обойтись без оформления электронной цифровой подписи при заключении сделок с органами публичной власти. Такая подпись также не потребуется при подаче посредством личного кабинета документов для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учёта жилых и садовых домов.