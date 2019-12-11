https://static.news.ru/photo/2b9753d6-1c79-11ea-92d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexas_Fotos /pixabay.com

Специалисты по информационной безопасности рассказали, что стоит избегать любых разговоров с телефонными мошенниками. Аферисты могут использовать любое сказанное по телефону слово против своей жертвы, даже простое «да».

Постепенно банковские организации внедряют использование биометрических данных, чтобы улучшить защиту своих клиентов. Однако мошенники уже нашли способ применять биометрию в своих незаконных схемах.

Злоумышленник может позвонить любому человеку и под видом проведения социологического опроса или представившись банковским служащим вытянуть у человека образец голоса. С помощью образца аферист может провести банковские операции удалённо, без присутствия владельца счёта, объясняют специалисты.

Незнакомый человек может позвонить на телефон потенциальной жертве и спрашивать безобидные вопросы, вроде «Смотрите ли вы телевизор?», «Пользуетесь ли интернетом?». Злоумышленники специально подбирают вопросы, на которые можно ответить утвердительно. Достаточно простого «да» и «я подтверждаю», отмечает газета «Аргументы и факты».

Ранее NEWS.ru писал о том, что телефонные мошенники стали выдавать себя за государственных служащих и следователей, чтобы вытянуть деньги из жертвы.