Эксперты связали ухудшение прогноза по демографии в РФ с пандемией

https://static.news.ru/photo/b12050a2-0f99-11eb-af38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия в значительной степени повлияла на ухудшение прогноза по демографической ситуации в России, считают эксперты.

Согласно новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года, правительство ухудшило прогноз по убыли населения России. В частности к 2024 году численность россиян может сократиться на 1,2 млн.

Это очень реалистичный прогноз, потому что, как вы знаете, идёт сокращение рождаемости, и мы плохо понимаем, какие результаты будут после пандемии, но они будут явно неутешительные, поэтому основания для удушения прогноза, конечно, налицо, — сообщила РИА Новости директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Она подчеркнула, что во время эпидемии рождаемость всегда снижается.

Заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин отметил в свою очередь, что на данный момент невозможно оценить негативные последствия для демографии от пандемии, но он считает очевидным, что ситуация с коронавирусом однозначно не способствует улучшению ситуации.

Он считает, что COVID-19 вынуждает некоторые пары отложить вопрос о рождении ребёнка, из-за вируса падает общая продолжительность жизни, также пандемия перетягивает на себя многие ресурсы, которые могли бы быть направлены на социальную политику.

[Пандемия] влияет на все три составляющих, которые определяют численность населения и демографические проекты, здесь, к сожалению, это всем видно, — уверен эксперт.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти России вдвое ухудшили прогноз по убыли населения России