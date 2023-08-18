Эксперты спрогнозировали подорожание материалов для ремонта в России Эксперты: материалы для ремонта могут подорожать на 20–30%

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Стоимость материалов для ремонта жилья может вырасти на 20–30% из-за роста курса доллара, рассказали эксперты в беседе с РИА Новости. По волатильности летом 2023 года рубль вошел в тройку слабейших валют в мире.

По данным специалистов, в России материалы за год уже подорожали на 10–20%. Сейчас простой ремонт без стоимости работ за квадратный метр обходится в 7,8 тысячи рублей в Москве и 8,1 тысячи — в Петербурге, рассказал директор по маркетингу СТД «Петрович» Игорь Колынин.

Руководитель маркетинговых коммуникаций компании Estima Елизавета Родионова добавила, что подорожали напольное покрытие, запчасти для сантехники, фурнитура для розеток.

Сейчас же из-за ослабления рубля в первую очередь еще подорожает товар, расчеты за который производятся по курсу доллара и евро — фурнитура, лакокрасочные материалы, электроинструмент, инженерия, а также товары отечественных производителей, при изготовлении которых используются импортные составляющие: мебель, напольные покрытия и многое другое, — отметила техдиректор студии дизайна интерьера Geometrium Елена Смелкова.

Ранее сообщалось, что около четверти россиян проживают в съемных квартирах. И больше половины их них заявили, что стоимость аренды за последний год увеличилась на 10–40%. О росте цен свидетельствуют и данные аналитиков.