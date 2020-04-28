Общество

Эксперты спрогнозировали окончание вспышки коронавируса в РФ

16:28, 28 апреля 2020 29
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вспышка заболеваемости коронавирусом нового типа на территории России, вероятно, пойдёт на спад уже после майских праздников. Отдельные же случаи заражения могут выявляться в течение ещё нескольких лет. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

Он отметил, что мнение о том, что ситуация с коронавирусом станет более благоприятной уже после майских праздников, является достаточно распространённым. И эксперт придерживается этой же точки зрения. Как подчеркнул Покровский, очень многое в отношении пандемии будет зависеть от каждого региона страны по отдельности. Важно понять — какие ограничения после окончания вспышки заболевания можно снять, а какие следует оставить в силе.

Ведущий научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Ларичев также поделился своим прогнозом относительно окончания пандемии. И его мнение звучит менее оптимистично.

Три — три с половиной месяца это, наверно, самый ожидаемый срок окончания вспышки коронавируса в России. Об этом говорит как минимум опыт Китая — там ведь тоже примерно в такой срок всё уложилось. Другое развитие событий может начаться только в том случае, если произойдёт резкая вспышка заболеваемости, однако мы пока успешно справляемся с тем, чтобы её сдержать, — цитирует Ларичева «Газета.ru».

Как ранее писал NEWS.ru, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что до окончания пандемии коронавируса ещё далеко. Ввиду этого он призвал страны не терять бдительность.

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