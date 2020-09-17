Эксперты сообщили о всплеске агрессии в адрес подростков в сети

https://static.news.ru/photo/18e57a2e-f8f1-11ea-935c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С началом нового учебного года в сети отмечается всплеск случаев травли в интернете, количество случаев агрессии выросло в 1,5 раза, свидетельствуют данные центра «Безопасность 2.0».

С началом учебного года наши специалисты фиксируют увеличение эпизодов онлайн-травли подростков в социальных сетях. На начало сентября наши аналитики зафиксировали 362 случая, имеющих широкий общественный резонанс. <...> Даже в начале апреля, когда все находились в самоизоляции, подобных эпизодов было в 1,5 раза меньше, — приводит РИА Новости слова главы центра, первого вице-президента Российского фонда мира Елена Сутормина.

Специалисты центра в сентябре проанализировали около 2,5 тысяч открытых сообществ и публикаций в соцсетях «ВКонтакте», Instagram, на сервисах YouTube, TikTok, а также в общедоступных площадках мессенджеров.

Что касается географии, то на первом месте — Москва и Московская область, на втором — Санкт-Петербург и Ленинградская область, на третьем — Красноярский край, далее Республика Крым и Нижегородская область, — отмечает Суторомина.

При этом основной массив травли (примерно 70%) приходится на анонимные группы.

Ранее NEWS.ru писал, что дистанционное обучение в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса негативно отразилось на психике многих школьников. По данным опроса около 40% школьников имеют признаки депрессии.