Власти Москвы ввели целый ряд беспрецедентных мер, стремясь противостоять распространению коронавируса. Предписания Сергея Собянина пока что выглядят избыточными — случаев заболевания новой хворью в Москве на 6 марта — всего десять. По мнению большинства экспертов, к которым обратился NEWS.ru, опубликованные инструкции говорят о том, что власти столицы плохо представляют себе, с чем они борются. Сами же меры, при всей масштабности финансирования, не принесут того результата, на который рассчитывает мэрия Москвы.

Масштабные траты

В московском регионе речь может идти о тратах десятков миллиардов рублей, считают опрошенные NEWS.ru экономисты. При подсчётах за скобки вынесены долгосрочные проекты, такие как строительство новых корпусов больниц. Но один лишь термический мониторинг (оснащение аэропортов, вокзалов, метро и прочих мест массового скопления граждан тепловизорами и т.д.) может обойтись казне в несколько миллиардов рублей.

Немало денежных вливаний потребует и мобилизация человеческих ресурсов. Увеличатся рабочие часы у врачей и младшего медицинского персонала, будут привлечены к работам студенты старших курсов высших учебных заведений. Кроме того, дополнительного финансирования потребуют коммунальные службы, особенно те, что отвечают за дезинфекцию и чистоту.

Месячный бюджет на сферу здравоохранения будет увеличен в полтора-два раза. В 2020 году на здравоохранение Москвы запланированы расходы на уровне 701 млрд рублей. При негативном сценарии, при борьбе против распространения вируса в течение нескольких месяцев, эта сумма может возрасти дополнительно на 20-30 млрд в месяц. Андрей Кочетков экономист, ведущий аналитик «Открытие Брокер» экономист, ведущий аналитик «Открытие Брокер»

Но принесут ли результат потраченные деньги?

«Расходы на страх»

С коронавирусом связано слишком много легенд и сказок. Всё это плохой помощник при планировании профилактических действий. Андрей Кочетков считает траты мэрии на борьбу с коронавирусом «расходами на страх». Как отмечает Алексей Старченко, член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, по тому, как действуют власти Москвы, складывается впечатление, что они не знают, с чем борются. Эксперт привел пример с проведением анализа на коронавирус: у людей берут анализ, результат анализа — отрицательный. Но человека всё равно изолируют. Значит, считает Старченко, «этот анализ ничего не показывает». Значит, власти должны признаться: у них ничего нет против инфекции — ни способов диагностики, ни лекарств, ни мер профилактики.

Мы все не понимаем медицинской сущности происходящего. И это абсолютное непонимание методологии работы властей через некоторое время вызовет отторжение у всех граждан. Все, кого обязали придерживаться самоизоляции, начнут от непонимания происходящего сбегать и прятаться от представителей властей. Отчёт по температуре сотрудников каждого предприятия — это вообще полный бред. Алексей Старченко член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре член Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре

Сергей Калашников, председатель комиссии Парламентского Собрания Союзного Государства по экономической политике, также считает, что работодатель не может проследить за здоровьем каждого — это физически невыполнимая задача. Да и в целом меры, предпринимаемые московскими властями выглядят избыточными. С его точки зрения любая эпидемия имеет четкие границы в плане мер, которые надо предпринимать, и коронавирус — не исключение.

Нагрузка, которую определила московская власть, абсолютно не оправдана. Москва — богатый город, она может себе позволить принять такие меры, но смысла в этом нет никакого. Это напрасно выброшенные деньги. Любой врач, если ему задать вопрос об эффективности предпринятых мер, ответит — это показуха. Какой-то начальник за счёт людей пытается себе добавить баллов. То, что сейчас делает Москва — это просто глупость. Сергей Калашников председатель комиссии Парламентского Собрания СГ по экономической политике председатель комиссии Парламентского Собрания СГ по экономической политике

В Москве болеть нельзя, а в регионах можно?

Предложенные только для одной Москвы меры профилактики инфекции не принесут должного результата. Нужно действовать одинаково в масштабах всей страны. Во всех регионах должны быть предприняты шаги, которые позволят противостоять инфекции.

Самое главное — недопуск завоза коронавируса. Те, кто заболели, должны быть изолированы. Но это не значит, что всем в транспорте или на работе нужно измерять температуру. Нужно просто по-человечески людям объяснить, что делается и для чего, — утверждает эксперт.

Разного рода меры предпринимаются про всей стране уже сейчас, считает заслуженный врач РФ Владимир Круглый, но они пока не унифицированы. На сайте Роспотребнадзора много важных документов по поводу коронавируса. Один из самых важных вопросов — когда какие меры вводить.

Очень сложный и важный вопрос — когда какие меры вводить. Чтобы не получилось, что сегодня ещё рано, а завтра уже поздно. Главное, своевременно принять именно тот комплекс мер, который нужен. Но уже сейчас следует расширить контингент для обследования — все, кто сегодня уже лежит в больницах с пневмонией должны быть проверены. Второе — это изоляция. Возможно, не надо всех сажать на жёсткий карантин. Но какое-то время люди, прилетевшие из очагов инфекции, должны всё же побыть в изоляции. Владимир Круглый член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ член комитета Совета Федерации по социальной политике и заслуженный врач РФ

Коллапс въездного туризма

Меры, предложенные Сергеем Собяниным, могут оказаться критичными для въездного туризма. Самоизолироваться на карантин сегодня должны все, прибывшие из Китая, Южной Кореи, Ирана и Италии, США, Франции, Германии, Испании, Великобритании, Швейцарии и Норвегии. По приезде им следует позвонить на горячую линию департамента здравоохранения Москвы. Представить себе самоизолированного на две недели москвича ещё можно: в своей квартире, среди любимых книг и вещей, провести время не просто, но и не так уж трагично. Для иностранца, с какой бы миссией он ни прибыл в столицу, деловой, культурной или туристической, отсутствие возможности покинуть гостиницу — это катастрофа.

Если иностранные граждане будут знать, что по приезде в Москву им придётся пройти двухнедельную самоизоляцию, то желающих посетить столицу будет очень немного. Мы пока получили указ о дополнительных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Будут ли ещё какие-то документы в развитие указа — пока не знаем. Выслали запрос в Комитет по туризму правительства Москвы по вопросам, касающимся иностранных граждан и транзитных пассажиров. В том числе, чтобы уточнить, где они должны проходить 14 суток самоизоляции Сергей Шпилько президент Российского союза туриндустрии, руководитель Комиссии РСПП по туриндустрии президент Российского союза туриндустрии, руководитель Комиссии РСПП по туриндустрии

Президент Российского союза туриндустрии рассказал NEWS.ru о том, что отрасль уже потеряла в связи с коронавирусом многие миллионы долларов — это если говорить о въездном и выездном туризме. В этой ситуации надо стимулировать внутренний туризм, иначе гостиницы останутся совсем без загрузки.

Предприятия, занятые в сфере международного туризма, надо поддержать. Нужны, как минимум, налоговые каникулы, маркетинговая поддержка и увеличение субсидий для туроператоров, — уверен Шпилько.

Без эмоций

При всех страхах перед эпидемией, и, возможно, в дальнейшем и пандемией, и даже с учётом того, что в России за сутки с 5 на 6 марта подтвердили сразу шесть новых случаев коронавируса Covid-19 (пять из них — в Москве), лучшее, что можно сделать — остановиться и оценить вирусную угрозу с позиций статистики, а не эмоций.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согласно свежей китайской статистике по коронавирусу, смертность от него составляет примерно 2,3% от числа заболевших. Китайская хворь щадит молодых — Covid-19 заразился всего 1% людей в возрасте от 0 до 19 лет.; дети до 9 лет, если и болеют, то нет пока ни одного летального случая. Подавляющее большинство инфицированных переносит болезнь в лёгкой, или средней форме, т.е. как при ОРВИ, или гриппе.

Властям следует успокоить общество, объяснив, что коронавирус — не чума и не оспа, а обычная вирусная инфекция, летальность от которой не так уж велика. Эффективными будут также отказы от массовых мероприятий, особенно с участием пожилых. Такие действия, в отличие от мер, предложенных Собянином, не потребуют дополнительных расходов, но существенно снизят риски для наиболее уязвимой группы населения.