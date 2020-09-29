Эксперты считают крайне низкой вероятность заражения COVID-19 в самолёте

https://static.news.ru/photo/ad7e93c2-023e-11eb-8b44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Риски заражения коронавирусной инфекцией в самолёте «крайне незначительны» при условии соблюдения мер по охране здоровья. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на главного европейского регулятора авиационной безопасности (EASA).

За последние две недели у 7 пассажиров из 3 млн были обнаружены симптомы коронавируса во время пребывания на борту. Исполнительный директор EASA Патрик Ки заявил, что распространение коронавируса строго регулируется авиакомпаниями и аэропортами.

Как сообщает РИА Новости, о крайне низкой вероятности заражения коронавирусом на борту самолёта заявили учёные из Франкфуртского университета имени Гёте (Германия).

Специалисты рассказали об одном из полётов, во время которого произошла передача коронавирусной инфекции. 24 члена туристической группы за неделю до рейса контактировали с сотрудником отеля, у которого позже был диагностирован коронавирус. Во время полёта на борту кроме них находились ещё 78 человек. У членов тургруппы во время авиарейса не было признаков коронавируса. Они находились в самолёте 4 часа 40 минут и не надевали маски. По прилёте у тургруппы взяли мазки на коронавирус.

Исследователи связались с остальными 78 пассажирами через четыре-пять недель после полёта. Учёные предложили сдать тест на антитела к коронавирусу тем, у кого были признаки заболевания, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов тургруппы.

Оказалось, что у 4 пассажиров были признаки коронавируса, у 2 симптомы появились позже, ещё у 1 пассажира болезнь прошла без симптомов. Из 13 пассажиров, сидевших рядом с тургруппой, инфицированными оказались только 2 человека. Они находились в задней части самолёта.

Как ранее писал NEWS.ru, немецкие учёные считают, что риск заражения коронавирусом в самолёте наиболее высок во время посадки и высадки пассажиров. Специалисты выяснили это с помощью компьютерного моделирования.