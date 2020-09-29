Эксперты считают крайне низкой вероятность заражения COVID-19 в самолёте

Риски заражения коронавирусной инфекцией в самолёте «крайне незначительны» при условии соблюдения мер по охране здоровья. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров (АТОР) со ссылкой на главного европейского регулятора авиационной безопасности (EASA).
За последние две недели у 7 пассажиров из 3 млн были обнаружены симптомы коронавируса во время пребывания на борту. Исполнительный директор EASA Патрик Ки заявил, что распространение коронавируса строго регулируется авиакомпаниями и аэропортами.
Как
Специалисты рассказали об одном из полётов, во время которого произошла передача коронавирусной инфекции. 24 члена туристической группы за неделю до рейса контактировали с сотрудником отеля, у которого позже был диагностирован коронавирус. Во время полёта на борту кроме них находились ещё 78 человек. У членов тургруппы во время авиарейса не было признаков коронавируса. Они находились в самолёте 4 часа 40 минут и не надевали маски. По прилёте у тургруппы взяли мазки на коронавирус.
Исследователи связались с остальными 78 пассажирами через четыре-пять недель после полёта. Учёные предложили сдать тест на антитела к коронавирусу тем, у кого были признаки заболевания, и тем, кто сидел в пределах двух рядов от членов тургруппы.
Оказалось, что у 4 пассажиров были признаки коронавируса, у 2 симптомы появились позже, ещё у 1 пассажира болезнь прошла без симптомов. Из 13 пассажиров, сидевших рядом с тургруппой, инфицированными оказались только 2 человека. Они находились в задней части самолёта.
Как ранее писал NEWS.ru, немецкие учёные считают, что риск заражения коронавирусом в самолёте наиболее высок во время посадки и высадки пассажиров. Специалисты выяснили это с помощью компьютерного моделирования.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен