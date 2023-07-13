Эксперты рынка назвали реальную стоимость лука Фермер Емелев заявил, что реальная цена лука не превысила 25 рублей

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Реальная цена лука не превысила 20–25 рублей, заявил руководитель одного из фермерских хозяйств Краснодара Игорь Емелев. Комментируя ситуацию журналу «Компания», он уточнил, что его возмущают новости о резком росте стоимости этого продукта. Фермер пояснил, что магазины могут выставлять цены, которые не соответствуют действительности.

Реальная стоимость лука сейчас 20–25 рублей за килограмм, это цена, по которой мы торгуем. Зато потом [магазины] ставят ценники, которые хотят. Могут 100 рублей поставить, и что? Это реальная цена лука? — возмутился Емелев.

Инвестконсультант Рами Зайцман уточнил, что в регионах, где лук представлен в малых количествах, цены будет расти исключительно из-за логистики, которая подорожала на фоне специальной военной операции и антироссийских санкций. Он заметил, что часть товара поступает из Азербайджана и Армении. При этом в ряд южных регионов лук попадает с территории России, в связи с чем цены остаются практически на прежнем уровне.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский отметил, что к следующему году цены могут прийти в норму. Сельские хозяйства учтут возможные неблагоприятные погодные обстоятельства и просто высадят больше луковиц на зиму. Аналитик уверен, что при таких ценах, как в этом году, производить лук внутри страны будет намного выгоднее, чем импортировать его.

Председатель Ассоциации производителей сельскохозяйственной техники и оборудования АПК Краснодарского края Василий Абаев подчеркнул, что в России нет плана по выращиванию лука: фермеры ориентируются на спрос. По его мнению, это неправильно, рынок не может существовать без планирования. Абаев считает, что государство должно подключиться и ставить четкие задачи, а не просто отчитываться по итогам.

Ни разу не слышал, чтобы фермерам была поставлена промышленная задача, что нужен определенный объем с определенного региона. Если им выгодно, они сажают, невыгодно — не сажают, — уточнил эксперт.

Эксперт рынка Шамиль Магомедов ранее заявил, что поднявшиеся цены на лук снизятся к концу лета, после начала сбора урожая. Он связал рост цен на этот продукт с ситуацией на валютном рынке.