Эксперты: россияне не смогут самостоятельно выбрать вакцину от COVID-19

https://static.news.ru/photo/315d43ce-6481-11eb-ab01-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изобретённые на данный момент три вида отечественных прививок от коронавируса будут подбираться исключительно врачом. А после прохождения всех стадий исследований, должно быть чёткое распределение кому показан каждый из препаратов. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала доктор медицинских наук, врач-фтизиатр Наталья Эйсмонт.

Сейчас по всей России проходит массовая вакцинация «Спутником V» (разработан центром им. Гамалеи). Масштабный выпуск препарата «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» начнётся уже с февраля. Также первая партия третьей вакцины — «Ковивак» от центра им. Чумакова поступит в гражданский оборот в марте этого года. По словам эксперта, на данный момент у россиян нет выбора, каким препаратом привиться. В дальнейшем вид вакцины будет подбираться исходя из индивидуальных особенностей человека и исключительно врачом.

На сегодня для вакцинации в России предназначена только одна вакцина — «Спутник V». Ещё два варианта вакцины находятся на стадии третьей фазы исследования. В перспективе я думаю, врачом будет подбираться вакцина для прививки исходя из возраста прививаемого, места его работы, наличия соматических патологий. Хотелось бы скорее поступления на рынок вакцин центра Вектор и центра имени Чумакова, модификации вакцины «Спутник V», в некоторых случаях со сниженной реактогенностью, чтобы избежать развития побочных реакций на введение препарата. В конечном счёте в стране необходимо создать большую прослойку лиц с хорошим иммунным ответом на COVID-19, — пояснила Наталья Эйсмонт.

О том, что заранее без врача россияне не смогут выбрать для себя вид вакцины NEWS.ru сказал и экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Специалист подчеркнул, что эта процедура очень важна для жителей нашей страны и прививаться стоит. По словам эксперта, в этом вопросе все возможные варианты определяют только медики.

У каждой зарегистрированной вакцины есть свои инструкции по применению, свои показания и противопоказания. Исходя из тех данных, россияне должны прийти на осмотр к своему лечащему врачу. После специалист скажет, какие варианты вакцинирования на данный момент возможны. Только так можно решать, какое лекарство вы получите. Но не выбирать его заранее, сидеть «примерять», а потом пойти и привиться, — заключил Геннадий Онищенко.

Как писал NEWS.ru сам экс-глава Роспотребнадзора уже привился пока незарегистрированной вакциной «Ковивак» от центра им. Чумакова. Свой выбор Геннадий Онищенко пояснил тем, что, как и у каждого профессионала у него есть «свои пристрастия». По словам эксперта, цельновирионные вакцины уже многократно были апробированы на разных типах вирусов.