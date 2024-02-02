Эксперты Роскачества рассказали, какие вина предпочитают россияне Роскачество: вина Крыма и Краснодарского края оказались самыми популярными в РФ

Большая часть жителей России предпочитает вина из Краснодарского края, Севастополя и Республики Крым, заявили специалисты Роскачества по результатам проведенного исследования. По их словам, которые приводит ТАСС, четвертое место в рейтинге заняли вина, произведенные в Дагестане. В число фаворитов также вошли напитки из Ставропольского края.

Представители Роскачества подчеркнули, что вина из Краснодарского края предпочитает 61% россиян. При этом отмечается, что большая часть из них — это жители южных регионов России. Второе место занимает Крым, третье — Севастополь. Значительная часть граждан предпочитает покупать исключительно те вина, которые были произведены в регионе их проживания. В частности, такая практика характерна для жителей Северного Кавказа.

Как отмечают исследователи, каждый пятый житель России (20%) считает, что знает, чем отличаются разные сорта вина. Еще 47% участников опроса лишь приблизительно представляют себе, в чем заключается отличие. Уточняется, что участие в опросе приняли 1,2 тысячи россиян в возрасте старше 18 лет, приобретающие вино не реже одного раза в месяц.

Преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов ранее рассказал, какой алкогольный напиток крайне негативно влияет на работу головного мозга. По его словам, таким напитком считается водка, так как ее употребление ухудшает проводимость импульсов по нервным волокнам. В конечном счете это провоцирует спазмы мышц и паралич, а также способствует развитию слабоумия и деменции.