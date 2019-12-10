Специалисты Роскачества проверили качество продаваемого в российских магазинах оливкового майонеза. Мониторинг был проведён в преддверии новогодних праздников.
В ходе проверок эксперты выявили ряд несоответствий, в том числе касающихся показателей реальной жирности товара, указанной на упаковке. В общей сложности было проанализировано 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.
Каждый образец по результатам проверки оказался безопасным и качественным. Также торговые марки получили высшую оценку по органолептическим показателям: вкус, цвет, запах и консистенция.
Расхождения по реальной массовой доле жира и написанной на упаковке были выявлены в четырёх образцах оливкового майонеза из 18,
Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество проверит искусственные ёлки из России, Китая, Таиланда и Вьетнама. Специалисты оценят их внешний вид, токсичность, уровень воспламеняемости и дымообразования.
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