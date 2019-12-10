https://static.news.ru/photo/05b44370-1b13-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Специалисты Роскачества проверили качество продаваемого в российских магазинах оливкового майонеза. Мониторинг был проведён в преддверии новогодних праздников.

В ходе проверок эксперты выявили ряд несоответствий, в том числе касающихся показателей реальной жирности товара, указанной на упаковке. В общей сложности было проанализировано 18 наиболее популярных на российском рынке торговых марок оливкового майонеза по 31 показателю качества и безопасности.

Каждый образец по результатам проверки оказался безопасным и качественным. Также торговые марки получили высшую оценку по органолептическим показателям: вкус, цвет, запах и консистенция.

Расхождения по реальной массовой доле жира и написанной на упаковке были выявлены в четырёх образцах оливкового майонеза из 18, передаёт сообщение от Роскачества ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Роскачество проверит искусственные ёлки из России, Китая, Таиланда и Вьетнама. Специалисты оценят их внешний вид, токсичность, уровень воспламеняемости и дымообразования.