Эксперты Роскачества назвали лучшие средства для чистки унитазов

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Эксперты Роскачества развеяли сомнения хозяек, которые сомневаются в эффективности используемых ими средств для чистки унитазов. Специалисты проверили препараты двух десятков торговых марок и критических несоответствий заявленным требованиям не нашли.

Далеко не все производители выпускают продукцию в соответствии с ГОСТом, однако необходимая предупреждающая маркировка об опасности контактирования вещества с кожей присутствовала, следует из результатов проверки. Такое свойство становится одним из показателей эффективности. Однако это же можно считать главным условием того, чтобы использовать продукцию строго по назначению.

Бывают случаи, когда средства для чистки унитазов используют для мытья и дезинфекции пола и стен, покрытых кафельной плиткой. Не стоит этого делать! Дело в том, что выделяющиеся пары агрессивных средств могут также вызвать аллергию и даже астматические приступы; кроме того, после такой «дезинфекции» небезопасно ходить по полу босиком, — предупредила врач-дерматолог Екатерина Давтян.

Кроме того, важно работать с бытовой химией в перчатках достаточной степени защиты, а если время контакта длительное, надевать бытовые респираторы или хотя бы защитную маску.

Надписи Eco и Bio на упаковке, как отметили специалисты, не должны существенно влиять на выбор, так как связана, прежде всего, со свойствами чистящего средства, жизненный цикл которого менее вреден для окружающей среды. Подобная пометка не имеет прямого отношения к безопасности продукта для человека.

В общей сложности проверке подверглись 18 образцов российского производства и по одному — венгерского и германского. На момент закупки цена чистящих средств составляла от 6,7 до 26,66 рубля за 100 миллилитров. Чистящие средства для унитазов проверили по 31 параметру, из них 16 — показатели безопасности.

По результатам испытаний продукция торговых марок «Золушка», «Санокс», Blitz, Bref, Chirton, Frosсh, Help, Cillit Bang, Meine Liebe, Sanfor соответствовала требованиям нормативов по качеству и безопасности. Все они получили по пять баллов.

Средства Green Love, «Туалетный утёнок», Sarma, Zero, Sanitary formula, BioMio, Domestos, Kloger, Unicum и Comet до высшего балла не дотянули, уступив по качеству и потребительским свойствам либо по санитарно-гигиеническим показателям и параметрам безопасности.

После проведения оценки производства, в ходе которой будет в том числе определён уровень локализации продукции, эксперты Роскачества примут решение о присвоении лучшим товарам российского Знака качества.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре предупредили об опасности смешивания средств для дезинфекции.