Эксперты Росавиации выявили возможные причины ошибок пилотов самолётов

Экспертами Росавиации были выявлены возможные причины выполнения пилотами ошибочных действий во время полётов. В первую очередь они могут быть связаны с технологическими недостатками оборудования кабин, такими как близкое расположение кнопок и отсутствие защиты от случайного нажатия, сообщили «Известия». Кроме того, по утверждению ведомства, виной может служить и человеческий фактор - недостатком взаимодействия между лётчиками.

В исследовании Росавиации говорится о том, что существует риск перепутать различные органы управления самолётом из-за их близкого расположения и единой формы. А это уже может спровоцировать выключение двигателей, механизации крыла, а также и нарушение работы шасси во время посадки транспортного средства. Также в ведомстве сообщили о неудобном расположении тумблеров. Кроме того, у кнопок управления отсутствует защита от случайного включения и выключения, которое может привести к трагедии.

При этом регулятором были отмечены и ошибки, вызванные человеческим фактором. По мнению аналитиков, возникновение ЧП может быть спровоцировано как недостатком взаимодействия между пилотами, так и отклонением их от стандартных эксплуатационных процедур.

Также ошибки могут быть допущены лётчиками из-за отсутствия взаимного контроля и процедуры подтверждения операций. Перегрузка операциями одного из пилотов, отсутствие помощи со стороны другого члена экипажа, а также неаккуратность, невнимательность, отвлечение внимания и чрезмерно быстрое принятие решений и действий также могут довести до ЧП.

Расследование Росавиации связано с недавним инцидентом, который произошёл с самолётом Sukhoi Superjet (SSJ) авиакомпании «Азимут». По некоторым данным, в момент пилотирования командиром экипажа по ошибке была нажата кнопка аварийного выпуска шасси. На тот момент транспотное средство находилось на высоте около десяти тысяч метров. Шасси вышли на скорости в 500 км/ч, при этом допустимая в нормальных условиях пилотирования составляет 472 км/ч. Ситуация привела к дополнителной угрозе безопасности. Об этом случае сообщается в «Информации по безопасности полетов № 18», подписанной руководителем Росавиации Александром Нерадько и в донесении, направленном перевозчикам.

Ранее сразу два авиалайнера Sukhoi Superjet 100 совершиливынужденные посадки по техническим причинам. Один из них направлялся в Москву из Екатеринбурга, второй летел туда же из Челябинска.