Эксперты рассказали о влиянии смены президента США на жизнь простых россиян

https://static.news.ru/photo/d66a0206-4e99-11eb-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкции администрации избранного президента США Джо Байдена в отношении России могут привести к росту цен на продукты и потере рабочих мест. Россиянам также не стоит надеяться на улучшение ситуации в вопросах выдачи виз и научно-образовательных обменов. Такое мнение высказали аналитики.

Эксперты едины во мнении, что администрация избранного президента США увеличит санкционное давление на Россию, в том числе после обвинений в причастности к хакерским атакам на ряд американских государственных ведомств и коммерческих организаций.

Американские санкции в первую очередь будут направлены против российской экономики. По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, такой удар может привести к повышению цен на продукты и потере доходов определённых слоёв населения.

Если вводятся санкции против конкретных предприятий и они теряют рынок, теряют доступ к каким-то технологиям, то да, это влияет на их деятельность и потенциально может повлиять на рабочие места конкретных людей и их зарплаты. Это вопрос влияния на конкретные предприятия, которые попадают в санкционные списки. А во-вторых, если темп экономики замедляется, то кто-то не получает работу, теряет доход из-за инфляции. Страдает прежде всего средний класс, незащищённые слои граждан, дорожают продукты, инфляция может ускоряться, — цитирует Тимофеева РИА Новости.

Руководитель РСМД Андрей Кортунов также отметил, что риск новых санкций увеличивает инфляционные ожидания. Кроме того, присоединение к ограничительным мерам американских союзников может также иметь серьёзные последствия для российской экономики. Неблагоприятные политические ожидания также могут не дать укрепиться российскому рублю.

Если Байден изберёт курс диалога и не будет начинать свою работу с нового раунда санкций, тогда, скорее всего, у рубля появится шанс, чтобы укрепиться. Но пока говорить об этом как о неизбежности или даже высокой вероятности я бы не стал. До тех пор, пока не будет ясна общая стратегия Байдена в отношении России, в том числе подход администрации к санкциям, то до тех пор рубль будет считаться очень рискованной валютой и он будет стоить меньше, чем он реально стоит, — отметил Кортунов.

Обострение в российско-американских отношениях может также отразиться на туризме и образовании. По мнению Кортунова, могут возникнуть дополнительные трудности с получением виз, а американские университеты и научные центры буду избегать взаимодействия с российскими коллегами просто во избежание возможных рисков.

Хотя поскольку США никогда не были основным нашим партнёром в торговле и в гуманитарной сфере, то последствия могут быть небольшими. Но они могут быть такими, если американскому примеру последуют большинство стран Евросоюза. Тогда последствия будут более значительными и затронут большее количество людей, — заявил эксперт.

Ранее глава Госдепа США Майк Помпео заявил, что за время президентства Дональда Трампа под американские санкции попали сотни физических и юридических лиц из России за «дестабилизирующие и агрессивные действия на Украине и по всей Европе», сообщал NEWS.ru.