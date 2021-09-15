Эксперты рассказали о спрятанных в пассажирских самолётах секретных местах

Эксперты рассказали о наличии в пассажирских самолётах секретных кнопок, отсеков и отделений, о которых знают в основном только члены экипажа. Об этом сообщает The Sun. Так, например, стало известно о том, что в подавляющем большинстве построенных за последние 15 лет лайнеров имеются встроенные рейки прямо под багажными полками для ручной клади: бортпроводники используют их в качестве опоры при перемещении по салону воздушного судна.

Также эксперты раскрыли секрет небольших «дыр» в иллюминаторах: подобное инженерное решение помогает судну «выдерживать изменяющееся давление воздуха снаружи».

Каждое окно состоит из трёх разных акриловых слоёв, однако только средний из них содержит вентиляционное отверстие. Небольшой зазор помогает регулировать давление на воздушном судне, делая поездку более комфортной, — пояснили специалисты.

Также они рассказали о секретной кнопке, расположенной на зеркале в туалете. Если на неё нажать — откроется потайной шкафчик с гигиеническими принадлежностями: салфетками, бумажными пакетами и лосьоном для рук.

Ранее стало известно о том, что туалет является самым опасным местом с точки зрения пожарной безопасности в пассажирском самолёте, так как именно из этой комнаты будет быстрее всего распространяться огонь.