https://static.news.ru/photo/57de6b06-69ee-11ea-b040-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У каждой нации существует некий набор «судного дня», в который входят продукты первой необходимости. В одних странах скупают все чипсы и газировку, в других — сыры и молоко. В России традиционно в этот комплект входит гречка.

Так в разговоре с журналистами на вопрос о том, почему именно эту крупу массово скупают россияне, находясь в панике из-за пандемии коронавируса, ответил доктор экономических наук и экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.

По его словам, во время любой крупной пертурбации граждане РФ вот уже 40 лет в первую очередь скупают именно гречку. Как считает Холод, набор «гречка и другие крупы» заменил прошлый традиционный набор для чрезвычайных ситуаций «соль, спички и керосин».

Приближение любой критической ситуации заставляет людей запасаться продовольствием на «черный день», что вполне логично. А гречка как продукт уникальна тем, что её можно есть сколько угодно, в сочетании с любыми продуктами, — приводит слова эксперта «Вечерняя Москва».

Как ранее писал NEWS.ru, эпидемия коронавируса вызвала панические настроения по всему миру, в том числе и в России. Покупатели опустошают полки магазинов, пытаясь создать запасы на случай дальнейшего ухудшения ситуации. В России наблюдается повышение покупательского спроса на макароны, крупы, консервы, а также на средства гигиены. Торговые сети обеспечивают дополнительные поставки продукции и увеличивают объём партий.