Эксперты провели опрос, в котором приняли участие 3200 человек. Две трети из них (69%) совершали туристические поездки в одиночку либо мечтают об этом. Такие данные предоставил сервис «Туту.ру».
27% респондентов ответили «езжу в одиночестве хоть куда». Они заявили, что имеют опыт таких поездок по России и за рубеж.
16% опрошенных путешествуют в одиночестве только внутри страны, 5% — только в страны, в которых не испытывают проблем с языковым барьером.
6% отметили, что хотели бы отправиться в такое путешествие, однако их «не отпускает вторая половина». 15% положительно отозвались о такой перспективе, но пока не решились на это.
Как ранее писал NEWS.ru, количество запросов иностранных туристов о путешествиях в Россию в новогодние праздники увеличилось на 31% в минувшем году.
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