https://static.news.ru/photo/f2f58a62-401c-11ea-b178-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты провели опрос, в котором приняли участие 3200 человек. Две трети из них (69%) совершали туристические поездки в одиночку либо мечтают об этом. Такие данные предоставил сервис «Туту.ру».

27% респондентов ответили «езжу в одиночестве хоть куда». Они заявили, что имеют опыт таких поездок по России и за рубеж.

16% опрошенных путешествуют в одиночестве только внутри страны, 5% — только в страны, в которых не испытывают проблем с языковым барьером.

6% отметили, что хотели бы отправиться в такое путешествие, однако их «не отпускает вторая половина». 15% положительно отозвались о такой перспективе, но пока не решились на это.

Как ранее писал NEWS.ru, количество запросов иностранных туристов о путешествиях в Россию в новогодние праздники увеличилось на 31% в минувшем году.