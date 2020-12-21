Эксперты рассказали о проблемах удалённого начисления пенсий

https://static.news.ru/photo/61a73526-439d-11eb-b92c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пенсионный фонд России (ПФР) столкнётся с проблемой в работе по начислению пенсий на удалёнке. Об этом заявил руководитель Института современного развития по направлению «финансы и экономика», политолог и экономист Никита Масленников.

21 декабря ПФР предложил полностью перейти на удалённый формат оформления пенсий в 2021 году. Масленников же отметил, что для этого потребуется полное покрытие Интернетом всех населённых пунктов. Кроме того, необходимо повысить требования к кибербезопасности.

Это мяч в огород местным региональным начальникам и заодно нашему Минцифры. Обещали, что будет повсеместное покрытие, ну, будьте добры, сделайте. Здесь уже речь идёт об обеспечении конституционных прав человека, — цитирует его URA.RU.

Масленников добавил, что если человек имеет право на пенсию, то нужно обеспечить её оформление. Для этого необходимо 100-процентное покрытие по всем населённым пунктам РФ.

Кроме того, директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников считает, что возникнут трудности с освоением Интернета пенсионерами. В малых городах и сёлах нет курсов компьютерной грамотности. Он призвал «обождать» с этой инициативой, пока на пенсию не станут выходить те, кто сейчас на «ты» с компьютерами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские пенсионеры с 1 января получат повышенную выплату, но не все, а только отдельные категории. Это пожилые люди, у которых на иждивении находятся несовершеннолетние дети — школьники или студенты вузов очных отделений.