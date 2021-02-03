Эксперты рассказали, кому в РФ больше всего не хватает зарплаты

https://static.news.ru/photo/0f8e8b84-6613-11eb-a5f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эксперты выяснили, представителям каких профессий в России больше всего не хватает зарплаты. Таковыми стали рабочий и административный персонал, а также сотрудники транспорта и логистики.

Оказалось, что трети россиян (36%) хватает денег на их нужды, более трети (39%) отметили, что получаемая зарплата покрывает их потребности, однако с трудом. А вот четверть жителей страны (25%) отметила, что денег им не хватает даже на самые основные нужды.

При этом зарплаты не хватает рабочему персоналу (39%), сотрудникам административной сферы (36%), транспортникам и логистикам (36%). Чаще всего своим доходом недовольны в Свердловской (36%) и Ростовской (35%) областях.

Говоря о том, какой суммы им не хватает для покрытия своих потребностей, большинство россиян назвало 20 тысяч рублей и больше, ещё четверти потребовалось от 15 до 20 тысяч рублей, а пятой части — 10–15 тысяч рублей. Больше всего денег жители страны тратят на питание и жильё, оплату ЖКУ и выплату кредитов. При этом исследование показывает, что у половины опрошенных на оплату жилья уходит примерно половина зарплаты, а у одной пятой респондентов — от 50% до 75% дохода.

Чаще всего при необходимости люди отказываются от покупки одежды и обуви, после от путешествий, а также от развлечений и платной медицины. При нехватке денег россияне чаще всего берут в долг у родственников, прибегают к использованию кредитной карты, берут кредит наличными в банках и даже в финансовых микроорганизациях.

Большинство респондентов предпочитают искать новую работу с более достойной зарплаты. Чуть больше половины опрошенных осваивают новые навыки. 40% людей собираются подрабатывать и почти треть россиян пытается получить повышение на прежней работе, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне, у которых есть потребительские кредиты, в последнем квартале 2020 в среднем платили по ним 61% ежемесячного дохода. При этом ипотечники отдавали около 56% зарплаты.