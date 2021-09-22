Эксперты рассказали, какой популярный курорт может открыться для россиян

Специалисты Российского союза туриндустрии допустили, что популярный у россиян курорт может стать доступным для путешествий уже в декабре. Речь идёт об Индонезии. Как предположил вице-президент союза Юрий Барзыкин, Бали откроется не раньше начала зимы. Его слова приводят «Известия».

Эксперт заметил, что этот процесс затянулся из-за отсутствия прямых рейсов из России в Индонезию. Попасть в эту страну можно было только с пересадками в авиагаванях других государств. В связи с этим странам предстоят переговоры о возможном авиасообщении, которые неизвестно когда состоятся.

Ожидаем, что Индонезия откроется до конца года, но не раньше декабря. Это как раз высокий сезон. Осенью мы уже ничего не успеем, — подчеркнул Барзыкин.

Тем не менее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин добавил, что пока о восстановлении туров в Индонезию говорить рано. Сначала оперштаб должен выпустить официальное заявление о возобновлении прямого авиасообщения с этой страной.

Ранее власти Индонезии одобрили российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения.