Эксперты рассказали, как войти в рабочий ритм после новогодних праздников

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Первый рабочий день после продолжительных новогодних праздников следует начинать с простых и приятных действий. Так считают специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области.

Во время работы всегда есть что нравится и легко даётся. Важно начать с такой работы, а затем переключаться на более сложные задачи.

Чтобы адаптироваться к будничному ритму, важно придерживаться правильного режима питания, высыпаться и соблюдать режим дня. Не стоит игнорировать обеденный перерыв — калории помогут организму во время вынужденной перестройки. Не стоит употреблять высококалорийную пищу, а также еду с быстрыми углеводами, от которых уровень сахара в крови падает ещё ниже.

Специалисты отмечают важность перерыва на небольшие разминки. Эта привычка поможет не только в первый день праздников, но и в дальнейшем.

Правильнее начать подготовку к трудовым будням заблаговременно. Так, за два или три дня до выхода на работу нужно приступать к восстановлению режима сна. Для этого следует ложиться спать на час раньше, если же это не поможет, то лучше принять ароматическую ванну с успокаивающими аромомаслами.

Для восстановления физической активности лучше делать зарядку в течение 10–15 минут. Так человек приобретает хороший тонус. Если же зарядка на каникулах является чрезмерной нагрузкой, тогда лучше попробовать прогулки на свежем воздухе.

Не стоит забывать про важность общего настроя, с которым работник возвращается к будничному ритму.

Выбросьте все негативные мысли и смело начинайте работать над собой в наступившем году, — заявили в ведомстве.

Как писал NEWS.ru, ранее эксперты рассказали, как в 2021 году добиться повышения. Новогодние каникулы являются идеальным временем для постановки целей на ближайшие несколько месяцев. Именно в это время россияне чаще всего задумываются об увеличении своих доходов и карьерном росте.