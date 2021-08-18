Эксперты рассказали, как успешно ответить на основной вопрос собеседования

Основной вопрос у всех работодателей — «Почему вы хотите у нас работать?». Поэтому, чтобы не предстать в невыгодном свете, стоит заранее подготовиться. Об этом «Москве 24» рассказали карьерные эксперты центра «Моя работа».

Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо подготовиться. Самое основное — это информирование. Перед собеседованием стоит более подробно узнать о самой компании, принципе работы, какие есть цели и задачи. Если информации достаточно много, то стоит выбрать самую интересную и рассказать об этом потенциальному работодателю. В этой ситуации лучше всего сделать упор на то, что ваши личные идеалы совпадают или переплетаются с идеалами компании, считают эксперты.

Ещё один способ успешно ответить на вопрос работодателя — рассказать о вашем вкладе в компанию. Поэтому вполне выигрышно будет смотреться перечисление навыков и опыта работы, которые делают вас особым кандидатом. Если можно сообщить о каких-либо показателях, которые вы сможете увеличить, то лучше всего назвать их, отметили в компании «Моя работа».

Третий вариант — это рассказ о задачах, которые вам интересны. Это продемонстрирует заинтересованность в работе. При этом не стоит отвечать прямолинейно или как-то проявлять раздражённость. Лишь только вежливость и увлечённость могут помочь успешно пройти собеседование, резюмируют специалисты.

Ранее стало известно, что работодатели врали при устройстве более чем двум третьим россиян. Из обманутых сотрудников 79% были введены в заблуждение насчёт заработной платы, 71% — о перечне рабочих обязанностей.