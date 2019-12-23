https://static.news.ru/photo/838d0c98-2589-11ea-b197-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономический эксперт Антон Шабанов порекомендовал россиянам грамотно управлять своими деньгами, чтобы не влезть в долги по кредитам.

Специалист полагает, что прежде всего для оптимизации расходов следует прибегнуть к финансовому планированию. Он отметил, что по итогам месяца можно выяснить, по каким статьям в семье идёт перерасход, а по каким — недостача.

Нужно всегда стараться сделать так, чтобы доходы превалировали над расходами. Также следует откладывать какие-то деньги на чёрный день, — считает Шабанов.

По его словам, на долги по кредиту следует тратить не более 40% зарплаты. Экономист добавил, что идеальной моделью считается та, при которой нужно откладывать 10% заработка на чёрный день. Отложенные средства можно направить на досрочное погашение кредита.

Записывайте свои расходы и анализируйте каждую неделю, без чего можно было бы обойтись. Никогда не покупайте в супермаркетах то, что стоит на уровне ваших глаз, а всегда ищите то, что стоит в неудобных местах: там цены обычно ниже на аналогичные товары, — отметил эксперт Михаил Делягин в интервью «Москве 24».

Как ранее писал NEWS.ru, наиболее закредитованным субъектом РФ является Калмыкия. Эксперты отмечают, что в стране отмечен большой рост при умеренных темпах прироста заработной платы. За 12 месяцев (по состоянию на 1 ноября 2019 года) объём кредитов вырос на 19,4%, до 17,2 трлн рублей.