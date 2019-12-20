https://static.news.ru/photo/52cab59e-22fd-11ea-8032-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При выборе вина к новогоднему столу необходимо внимательно читать этикетку, чтобы выбрать именно вино, а не винный напиток. Такой совет дали специалисты Роскачества.

Там рекомендовали, прежде всего, обратить внимание на наименование напитка. Если на лицевой части этикетки нет надписи «игристое вино» или «российское шампанское», нужно перевернуть бутылку и прочитать мелкий текст на её задней части. Содержимое может оказаться «винным напитком газированным», в котором вина в лучшем случае только половина объёма, а всё остальное — вода и ароматизаторы

Внешнее сходство с игристым вином — форма бутылки, фольга, специальная пробка с проволокой — часто вводит покупателей в заблуждение, а невысокая цена побуждает к покупке.

Если к названию «игристое вино» или «жемчужное вино» добавлены слова «защищенного географического указания (ЗГУ)» или «защищенного наименования места происхождения (ЗНМП)», значит, вино изготовлено из винограда конкретного региона, — пояснил замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Помимо этого, отметили в ведомстве, имеет смысл ориентироваться на рейтинг «Винного гида России».

Ранее NEWS.ru писал, что подавляющее большинство российских игристых вин получили высокие дегустационные оценки. Об этом также говорится в сообщении Роскачества. При этом потребительский стереотип о низком качестве недорогих российских напитков не подтвердился.