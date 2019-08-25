https://static.news.ru/photo/8512e9e2-c7c5-11e9-94ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Роскачестве отметили, что родителям важно знать, как защитить ребёнка от кибербуллинга.

Около 70% подростков сообщили о том, что были участниками или жертвами онлайн-травли, а в 40% случаев дети, которые были жертвой, сами становятся агрессорами в Сети, — говорится в сообщении на сайте организации.

По словам экспертов, признаком того, что ребёнок подвергается травле в Сети, может быть удаление им своих аккаунтов в соцсетях и другие изменения в поведении. В Роскачестве обращают внимание, что родителям нужно договориться со своими детьми о том, чтобы они обязательно сообщали при угрозах или оскорблениях.

Как отмечают специалисты, ребёнку нужно рассказать о случаях кибербуллинга и предупредить о прекращении общения с людьми, которые их оскорбляют. Детям нужно объяснить, что злоумышленники в Интернете могут выдавать себя за других людей, настаивают специалисты

В статье указывается, что если ребёнок подвергся травле в Сети, то нужно игнорировать действия обидчиков. Кроме того, надо пробовать договориться о прекращении оскорблений, предупредив злоумышленника, что вы намерены обратиться в полицию.

News.ru ранее писал, что сын известного актёра Игоря Верника Георгий Верник, студент Школы-студии МХАТ, стал объектом травли в Сети из-за фотографии, которую он сам разместил в Instagram. Причиной негодования стал снимок, на котором отпрыск знаменитости запечатлён сморкающимся в купюру номиналом пять тысяч рублей.