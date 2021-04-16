Эксперты рассказали, как не стать жертвой обмана в банке

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мисселинга, или же обмана, в банке. Для этого нужно внимательно ознакомиться с условиями договора, а также с тарифами, передаёт РИА Новости.
По данным ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор.
Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин
Специалист заметил, что достаточно часто банки предлагают сложные продукты с якобы повышенной ставкой по депозитам. На деле же получение высоких процентов не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков. Таким образом, человек становится скрытым инвестором и вернуть назад деньги сможет только через суд.
Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен с коллегой. Он отметил, что при мисселинге жертве предлагают некий продукт с повышенной доходностью, однако, расписывая «плюсы», чаще всего молчат о «минусах».
Обманутым клиентам советуют жаловаться напрямую в банк, предоставивший услугу, в Центральный банк РФ и в Роспотребнадзор. Не лишним будет писать отзывы в Сети. Бородулин отметил, что если организация беспокоится о своей репутации и о мнении клиентов, то она сама выйдет на связь.
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