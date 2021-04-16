Эксперты рассказали, как не стать жертвой обмана в банке

https://static.news.ru/photo/14101bba-9f56-11eb-81ee-96000091f725_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

Эксперты рассказали, как не стать жертвой мисселинга, или же обмана, в банке. Для этого нужно внимательно ознакомиться с условиями договора, а также с тарифами, передаёт РИА Новости.

По данным ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин рекомендует внимательно ознакомиться с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия. Не лишним также будет почитать отзывы в Сети об услуге. Ещё можно сравнить предложения от конкурентов и выбрать наиболее подходящий вариант.

Специалист заметил, что достаточно часто банки предлагают сложные продукты с якобы повышенной ставкой по депозитам. На деле же получение высоких процентов не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков. Таким образом, человек становится скрытым инвестором и вернуть назад деньги сможет только через суд.

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен с коллегой. Он отметил, что при мисселинге жертве предлагают некий продукт с повышенной доходностью, однако, расписывая «плюсы», чаще всего молчат о «минусах».

Обманутым клиентам советуют жаловаться напрямую в банк, предоставивший услугу, в Центральный банк РФ и в Роспотребнадзор. Не лишним будет писать отзывы в Сети. Бородулин отметил, что если организация беспокоится о своей репутации и о мнении клиентов, то она сама выйдет на связь.

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