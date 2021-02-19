Эксперты рассказали, как не превратить новое авто в «ржавое корыто»

https://static.news.ru/photo/c166f7c8-7285-11eb-b2ac-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Эксперты рассказали, какие самые частые ошибки совершают владельцы новых автомобилей, из-за чего их «железные кони» превращаются в «ржавое корыто». Они назвали три самых частых заблуждения, которые приводят к ржавчине машины вплоть до коррозии.

Многие владельцы машин бюджетного сегмента стремятся улучшить своё транспортное средство, в частности, справиться с шумоизоляцией сами. Для этого они используют специальную вибродемпфирующую мастику, которой обрабатывают арки колёс. Тем не менее неправильная подготовка автомобиля к этой процедуре грозит ржавчиной.

У нового автомобиля нужно очистить и обезжирить арки колёс перед нанесением мастики, а если на машине уже успели поездить, то к процедуре нужно подойти с особой тщательностью. В противном случае, если нанести состав на загрязнённую поверхность, там обязательно появятся очаги коррозии. При этом проблема станет видна только тогда, когда в арке образуется сквозное отверстие.

Вторая ошибка — установка самодельной защиты двигателя. Такая конструкция может нарушить воздушный обмен в подкапотном пространстве, что в свою очередь приведёт к скоплению пыли и грязи на защите и подрамнике. В результате появятся очаги коррозии.

Третья ошибка — оклейка кузовных деталей виниловой плёнкой без предварительной подготовки, что тоже приведёт к возникновению ржавчины. Перед такой работой автомобиль и детали тщательно моют, после чего обрабатывают специальным составом. Дальше их снимают и оклеивают виниловой плёнкой.

Как напоминает портал «Автовзгляд», если нарушить технологию, то под плёнкой пойдёт процесс окисления металла. За срок службы виниловой плёнки этот процесс успеет повредить деталь.

Ранее NEWS.ru писал, что выезд на автомобиле превращается в проблему, когда зима преподносит сюрпризы в виде аномальных снегопадов и сильных заморозков. Трудности с тем, чтобы завести выстуженную машину, испытывал хоть раз каждый автолюбитель. О том, как справиться с этой задачей и на каких шинах можно двигаться в снегопад, рассказал руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко.