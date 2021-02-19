Эксперты рассказали, как не превратить новое авто в «ржавое корыто»

Эксперты рассказали, какие самые частые ошибки совершают владельцы новых автомобилей, из-за чего их «железные кони» превращаются в «ржавое корыто». Они назвали три самых частых заблуждения, которые приводят к ржавчине машины вплоть до коррозии.
Многие владельцы машин бюджетного сегмента стремятся улучшить своё транспортное средство, в частности, справиться с шумоизоляцией сами. Для этого они используют специальную вибродемпфирующую мастику, которой обрабатывают арки колёс. Тем не менее неправильная подготовка автомобиля к этой процедуре грозит ржавчиной.
У нового автомобиля нужно очистить и обезжирить арки колёс перед нанесением мастики, а если на машине уже успели поездить, то к процедуре нужно подойти с особой тщательностью. В противном случае, если нанести состав на загрязнённую поверхность, там обязательно появятся очаги коррозии. При этом проблема станет видна только тогда, когда в арке образуется сквозное отверстие.
Вторая ошибка — установка самодельной защиты двигателя. Такая конструкция может нарушить воздушный обмен в подкапотном пространстве, что в свою очередь приведёт к скоплению пыли и грязи на защите и подрамнике. В результате появятся очаги коррозии.
Третья ошибка — оклейка кузовных деталей виниловой плёнкой без предварительной подготовки, что тоже приведёт к возникновению ржавчины. Перед такой работой автомобиль и детали тщательно моют, после чего обрабатывают специальным составом. Дальше их снимают и оклеивают виниловой плёнкой.
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