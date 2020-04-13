Россияне на самоизоляции стали чаще смотреть телевизор

https://static.news.ru/photo/b7f4359e-7d66-11ea-9863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Жители России во время самоизоляции стали гораздо чаще смотреть телевизор — уровень интереса к телевизионному контенту сопоставим с новогодними периодами.

К такому выводу пришли эксперты проекта «Кино Mail.ru» и видеосервиса «Смотри Mail.ru». По их данным, в период с 23 марта по 5 апреля россияне стали на 35% чаще смотреть телепрограмму. Рост наблюдается по всем категориям каналов: наибольший рост спроса показали новостные ресурсы, а наименьший — центральные и образовательные каналы. При этом интерес к спортивным каналам, наоборот, снизился более чем в два раза.

Чаще всего телевизор смотрят мужчины в возрасте от 19–24 года и 46–50 лет. Наиболее популярным контентом стали новости, фильмы и клипы. На последнюю категорию приходится почти треть всех просмотров за время самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что стриминговый сервис Apple TV+ открывает бесплатный доступ к части своего контента для тех, кто сидит в изоляции из-за пандемии коронавируса.