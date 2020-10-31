Эксперты признали непригодной для подачи в Симферополь воду реки Салгир

https://static.news.ru/photo/13d761ac-1b90-11eb-895e-fa163e074e61_660.jpg Река Салгир Фото: Rumlin/wikimedia.org

Воду крымской реки Салгир из-за высокого уровня загрязнённости признали непригодной для водоснабжения Симферополя, который столкнулся с дефицитом воды из-за продолжительной засухи и обмеления водохранилищ.

Об этом сообщили в управлении информации и пресс-службе главы Крыма. Вопрос о задействовании реки Салгир, которая протекает через Симферополь, в качестве источника рассматривался отдельно, передаёт РИА Новости.

Несмотря на то что теоретически за счет использования ресурсов реки можно подавать в систему города около 50 тысяч кубометров воды, это не представляется возможным на данный момент из-за высокого уровня загрязненности источника, — говорится в сообщении.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что на данный момент активно ведутся работы на водозаборах Бештерек-Зуйский, Вилинский и Ивановский. По его словам, в результате реализации всех мероприятий на этих объектах республика получит в общей сложности 60 тысяч кубометров в сутки. Предполагается, что работы будут завершены 18 апреля 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Крым приступил к реализации федерального плана по обеспечению устойчивого водоснабжения на полуострове. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.