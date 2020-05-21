Эксперты предупредили о риске утечек из реестра информации о населении РФ

https://static.news.ru/photo/2e2ef3b4-9b87-11ea-bb0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создаваемый в России единый реестр сведений о населении может стать источником утечек личных данных. Проблем можно избежать только при тщательном анализе угроз и правильном подходе к реализации проекта.

Такое консолидированное мнение высказали эксперты, опрошенные ТАСС. Руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман заявил, что доступ к сведениям из реестра должно иметь как можно меньше людей, в идеале должен использоваться только автоматический сбор данных.

Основатель и технический директор DeviceLock Ашот Оганесян напомнил, что 65% всех утечек происходят по вине инсайдеров.

Если реестр получит возможность смотреть со своего рабочего места каждый сотрудник ФНС, ПФР, ЗАГСа или нотариус, то данные из него немедленно окажутся на рынке «пробива», а затем в продаже в форме баз данных, — подчеркнул эксперт.

Старший консультант по информационной безопасности Cross Technologies Елизавета Тутова согласилась с тем, что вероятность утечек через подобный сервис существует. Она подчеркнула, что безопасность проекта зависит от выявления угроз и уязвимостей на этапе планирования.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о создании единого федерального информационного реестра. Предполагается, что он будет содержать максимально полные сведения о каждом гражданине России.