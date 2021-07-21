Эксперты предупредили о мошенниках на сайте госуслуг

Мошенники стали взламывать аккаунты россиян на сайте госуслуг, чтобы брать кредиты и микрозаймы. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова.

Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на госуслугах и, конечно, попытается монетизировать этот доступ, — предупредил Владимир Ульянов.

Эксперт считает, что удобство сервиса, его широкие возможности и создают повышенный риск. Чтобы защититься, можно включить двухфакторную аутентификацию и выбрать пароль посложнее, но это всё равно не способно обезопасить аккаунт на сто процентов.

Ранее сообщалось, что с 2022 года россияне с помощью сервиса «Госуслуги» смогут дистанционно регистрировать рождение и смерть. И для этого не нужно будет посещать ЗАГС.