Эксперты предсказали изменения в порядке досмотра в аэропортах

https://static.news.ru/photo/54762f22-1ea1-11eb-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Представители авиационной отрасли считают, что в ближайшем будущем порядок досмотра в аэропортах мира существенно изменится за счёт новых технологий.

Мнения экспертов собрало издание The Sun. Гендиректор австралийского аэропорта Авалон Джастин Гиддингс рассказал, что в воздушной гавани внедряют систему компьютерной томографии для проверки пассажиров, что должно существенно упростить раздражающую многих путешественников процедуру. Технология заключается в том, что жидкости и электронные устройства можно будет не доставать из ручной клади, пропускаемой через сканер. Гиддингс отметил, что в эпоху пандемии ускорение процедуры досмотра крайне важно.

Вы можете просто оставить всё в сумке, пропустить через сканер и выбраться оттуда как можно быстрее, — рассказал специалист.

Гиддингс также упомянул о начале работы бесконтактной системы регистрации и сдачи багажа в австралийском аэропорту. Вскоре эту технологию могут начать применять во всех воздушных гаванях.

Аарон Хорнлиманн, гендиректор компании, работающей над автоматизацией процессов в авиации, заявил, что самые большие изменения коснутся непосредственно самолётов. Специалист спрогнозировал исчезновение карманов со спинок кресел и перевод в цифровой вид инструкций по безопасности и меню питания. По мнению Хорнлиманна, экраны заменят карманы на задних частях сидений. Также в будущем на авиалайнерах могут установить цифровые туалеты с системой электронной очереди и ультрафиолетовым устройством для дезинфекции.

Как сообщал NEWS.ru, в российских аэропортах могут внедрить систему, выявляющую заражённых коронавирусом людей по кашлю.