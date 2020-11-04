Эксперты предсказали изменения в порядке досмотра в аэропортах

Представители авиационной отрасли считают, что в ближайшем будущем порядок досмотра в аэропортах мира существенно изменится за счёт новых технологий.
Мнения экспертов
Вы можете просто оставить всё в сумке, пропустить через сканер и выбраться оттуда как можно быстрее, — рассказал специалист.
Гиддингс также упомянул о начале работы бесконтактной системы регистрации и сдачи багажа в австралийском аэропорту. Вскоре эту технологию могут начать применять во всех воздушных гаванях.
Аарон Хорнлиманн, гендиректор компании, работающей над автоматизацией процессов в авиации, заявил, что самые большие изменения коснутся непосредственно самолётов. Специалист спрогнозировал исчезновение карманов со спинок кресел и перевод в цифровой вид инструкций по безопасности и меню питания. По мнению Хорнлиманна, экраны заменят карманы на задних частях сидений. Также в будущем на авиалайнерах могут установить цифровые туалеты с системой электронной очереди и ультрафиолетовым устройством для дезинфекции.
Как сообщал NEWS.ru, в российских аэропортах могут внедрить систему, выявляющую заражённых коронавирусом людей по кашлю.